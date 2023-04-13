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США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 16:29
США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до  виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам в Дубліні, повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальна спільнота і Міністерство юстиції наближаються до його завершення", – зазначив Байден.

Це перший його коментар з моменту появи витоку документів.

Байден підкреслив, що стурбований самим фактом витоку, а не його змістом.

"Але наскільки мені відомо, на даний момент немає нічого, що могло б мати якісь наслідки", – додав він.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті - Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

Теми: БайденвитікСША
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