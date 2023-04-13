Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 16:29
США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до  виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам в Дубліні, повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальна спільнота і Міністерство юстиції наближаються до його завершення", – зазначив Байден.

Реклама:

Це перший його коментар з моменту появи витоку документів.

Байден підкреслив, що стурбований самим фактом витоку, а не його змістом.

"Але наскільки мені відомо, на даний момент немає нічого, що могло б мати якісь наслідки", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті - Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

Теми: БайденвитікСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: