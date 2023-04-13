США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам в Дубліні, повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальна спільнота і Міністерство юстиції наближаються до його завершення", – зазначив Байден.

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Це перший його коментар з моменту появи витоку документів.

Байден підкреслив, що стурбований самим фактом витоку, а не його змістом.

"Але наскільки мені відомо, на даний момент немає нічого, що могло б мати якісь наслідки", – додав він.

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Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті - Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"