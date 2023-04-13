США близки к выявлению организатора утечки секретных документов – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что американское правительство близко к выявлению причастного к утечке секретных военных документов, которые были опубликованы в соцсетях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в Дублине, сообщает CNN.

"Как вы знаете, продолжается полномасштабное расследование. Разведывательное сообщество и Министерство юстиции приближаются к его завершению", – отметил Байден.

Это первый его комментарий с момента появления утечки документов.

Байден подчеркнул, что обеспокоен самим фактом утечки, а не ее содержанием.

"Но насколько мне известно, на данный момент нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия", – добавил он.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

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Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите новое видео "ЕвроПравды".