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ЄС наклав санкції на ПВК "Вагнер" і частину медіаімперії Пригожина

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 17:32
ЄС наклав санкції на ПВК Вагнер і частину медіаімперії Пригожина
ФОТО: GETTY IMAGES

Європейський Союз додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, до санкційного списку.

Інформація про це з’явилась у четвер в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська правда".

Як зазначається в рішенні ЄС, ПВК "Вагнер" стоїть за атаками на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь у російській агресивній війні проти України.

"Таким чином, група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", – йдеться в тексті рішення.

Своєю чергою РІА "ФАН", зареєстроване в Санкт-Петербурзі, входить до складу "Патриот Медиа Груп" – російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Пригожин.

Зазначається, що РІА "ФАН" займається пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, називає її місією зупинити "українських нацистів" і рекламу дії ПВК "Вагнер".

"Таким чином, РІА "ФАН" матеріально підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", – вказують у ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що проти самого Євгенія Пригожина Європейський Союз запровадив санкції ще у жовтні 2020 року у зв’язку з фінансуванням ним діяльності ПВК "Вагнер" в Лівії. У квітні 2022-го санкції проти Пригожина запровадили вже через агресивну війну в Україні.

Теми: ВагнерПригожин
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