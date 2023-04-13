Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС наложил санкции на ЧВК "Вагнер" и часть медиаимперии Пригожина

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 17:32
ЕС наложил санкции на ЧВК Вагнер и часть медиаимперии Пригожина
ФОТО: GETTY IMAGES

Европейский Союз добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список.

Информация об этом появилась в четверг в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в решении ЕС, ЧВК "Вагнер" стоит за атаками на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в российской агрессивной войне против Украины.

"Таким образом, группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в тексте решения.

В свою очередь РИА "ФАН", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, входит в состав "Патриот Медиа Групп" – российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Пригожин.

Отмечается, что РИА "ФАН" занимается пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, называет ее миссией остановить "украинских нацистов" и рекламу действия ЧВК "Вагнер".

"Таким образом, РИА "ФАН" материально поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – указывают в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что против самого Евгения Пригожина Европейский Союз ввел санкции еще в октябре 2020 года в связи с финансированием им деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии. В апреле 2022-го санкции против Пригожина ввели уже из-за агрессивной войны в Украине.

Темы: ВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Вагнер
"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft
Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера
Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков "Вагнера", которые прятались в застройках Бахмута
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: