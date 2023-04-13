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ЕС наложил санкции на ЧВК "Вагнер" и часть медиаимперии Пригожина

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 17:32
ЕС наложил санкции на ЧВК Вагнер и часть медиаимперии Пригожина
ФОТО: GETTY IMAGES

Европейский Союз добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список.

Информация об этом появилась в четверг в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в решении ЕС, ЧВК "Вагнер" стоит за атаками на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в российской агрессивной войне против Украины.

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"Таким образом, группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в тексте решения.

В свою очередь РИА "ФАН", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, входит в состав "Патриот Медиа Групп" – российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Пригожин.

Отмечается, что РИА "ФАН" занимается пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, называет ее миссией остановить "украинских нацистов" и рекламу действия ЧВК "Вагнер".

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"Таким образом, РИА "ФАН" материально поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – указывают в ЕС.

Напомним, что против самого Евгения Пригожина Европейский Союз ввел санкции еще в октябре 2020 года в связи с финансированием им деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии. В апреле 2022-го санкции против Пригожина ввели уже из-за агрессивной войны в Украине.

Темы: ВагнерПригожин
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