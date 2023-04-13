Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Варварський акт": МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 18:23
Варварський акт: МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця
скриншот

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер засудило страту українського військовополоненого росіянами, відео з якою почало поширюватись у соцмережах кілька днів тому.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Опубліковане нещодавно відео обезголовлення російськими військовими українського полоненого в Україні шокувало всіх. Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт, який є ще одним серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголошують у відомстві.

Реклама:

Там підкреслили необхідність розслідувати всі звірства, скоєні Росією проти України, та притягнення винних до відповідальності.

"Ми продовжуємо залишатися солідарними з народом України, підтримуючи ініціативу створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України", – додали в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, з вівторка в російських Telegram-каналах поширюється відео, де російські військові нібито обезголовлюють українського військовополоненого.

ВІДЕО ДНЯ

У МЗС України закликали Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на цей ролик, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв Росію з ІДІЛ і закликав вигнати її з Ради безпеки ООН

А в Єврокомісії наголосили, що відео зі стратою українського військовополоненого – якщо буде підтверджено, що воно справжнє, – вкотре засвідчує зневагу РФ до міжнародного права, і причетні до цього не мають лишитися безкарними. 

Теми: МолдоваУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: