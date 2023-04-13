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"Варварський акт": МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 18:23
Варварський акт: МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця
скриншот

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер засудило страту українського військовополоненого росіянами, відео з якою почало поширюватись у соцмережах кілька днів тому.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Опубліковане нещодавно відео обезголовлення російськими військовими українського полоненого в Україні шокувало всіх. Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт, який є ще одним серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголошують у відомстві.

Там підкреслили необхідність розслідувати всі звірства, скоєні Росією проти України, та притягнення винних до відповідальності.

"Ми продовжуємо залишатися солідарними з народом України, підтримуючи ініціативу створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України", – додали в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, з вівторка в російських Telegram-каналах поширюється відео, де російські військові нібито обезголовлюють українського військовополоненого.

У МЗС України закликали Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на цей ролик, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв Росію з ІДІЛ і закликав вигнати її з Ради безпеки ООН

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А в Єврокомісії наголосили, що відео зі стратою українського військовополоненого – якщо буде підтверджено, що воно справжнє, – вкотре засвідчує зневагу РФ до міжнародного права, і причетні до цього не мають лишитися безкарними. 

Теми: МолдоваУкраїнавійнаРосія
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