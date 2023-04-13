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"Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 18:23
Варварский акт: МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца
скриншот

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг осудило казнь украинского военнопленного россиянами, видео с которой начало распространяться в соцсетях несколько дней назад.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Опубликованное недавно видео обезглавливания российскими военными украинского пленного в Украине шокировало всех. Мы решительно осуждаем этот варварский акт, который является еще одним серьезным нарушением международного гуманитарного права", – отмечают в ведомстве.

Там подчеркнули необходимость расследовать все зверства, совершенные Россией против Украины, и привлечения виновных к ответственности.

"Мы продолжаем оставаться солидарными с народом Украины, поддерживая инициативу создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины", – добавили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного.

В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил РФ с ИГИЛ и призвал выгнать ее из Совета безопасности ООН.

ВИДЕО ДНЯ

А в Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного – если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении РФ к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

Темы: МолдоваУкраинавойнаРосcия
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