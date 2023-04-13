Резніков обговорив із заступником генсека НАТО "цікаві речі" щодо саміту у Вільнюсі
Четвер, 13 квітня 2023, 19:23
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.
Як пише "Європейська правда" про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, його цитує "Укрінформ".
"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.
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