Резніков обговорив із заступником генсека НАТО "цікаві речі" щодо саміту у Вільнюсі

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда" про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, його цитує "Укрінформ".

"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.