Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков обговорив із заступником генсека НАТО "цікаві речі" щодо саміту у Вільнюсі

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 19:23
Резніков обговорив із заступником генсека НАТО цікаві речі щодо саміту у Вільнюсі
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда" про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, його цитує "Укрінформ".

"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Резніков
Резніков: Крим має бути звільнений для безпеки судноплавства – і буде
Резніков про "витік" документів США: Навіть те, що було правдою, вже не актуальне
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: