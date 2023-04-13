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Резников обсудил с заместителем генсека НАТО "интересные вещи" относительно саммита в Вильнюсе

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 19:23
Резников обсудил с заместителем генсека НАТО интересные вещи относительно саммита в Вильнюсе
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда" об этом Резников сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, его цитирует "Укринформ".

"Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) состоится буквально вскоре на полях "Рамштайна", – прокомментировал Резников встречу в Бухаресте Джоане.

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Темы: РезниковНАТО
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