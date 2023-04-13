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"Злиті" документи Пентагону: Китай міг погодитись надати Росії летальну зброю – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 20:03
Злиті документи Пентагону: Китай міг погодитись надати Росії летальну зброю – ЗМІ
фото: Getty Images

Нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post, яке ознайомилось із відповідними документами.

Інформація про летальну допомогу Китаю присутня в документі з грифом "Цілком таємно" під назвою "Звіт про спостереження", який нібито підготував Офіс директора Національної розвідки США.

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"Пекін, як повідомляється, схвалив таємне постачання летальної допомоги Росії", – йдеться в підзаголовку документа, який базується, як пише WP, на перехопленій інформації російської Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджується нібито в документі американської розвідки, Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове надання" летальної зброї, яка мала б маскуватись під цивільні об’єкти. У звіті не вказувалося джерело інформації російської СЗР.

Високопосадовці адміністрації президента США й оборонного сектора на умовах анонімності повідомили The Washington Post, що наразі не мають доказів передання Китаєм летальної зброї Росії.

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"Але ми залишаємося стурбованими і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", – додав представник Білого дому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні. У Білому домі казали, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього в разі надання летальної допомоги Росії.

Своєю чергою Китай заперечував, що має наміри надавати РФ летальну зброю.

Теми: витікКитайРосіязброя
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