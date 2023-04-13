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"Слитые" документы Пентагона: Китай мог согласиться предоставить России летальное оружие - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 20:03
Слитые документы Пентагона: Китай мог согласиться предоставить России летальное оружие - СМИ
фото: Getty Images

Якобы тайные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале издания The Washington Post, которое ознакомилось с соответствующими документами.

Информация о летальной помощи Китаю присутствует в документе с грифом "Совершенно секретно" под названием "Отчет о наблюдении", который якобы подготовил Офис директора Национальной разведки США.

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"Пекин, как сообщается, одобрил тайную поставку летальной помощи России", – говорится в подзаголовке документа, который базируется, как пишет WP, на перехваченной информации российской Службы внешней разведки.

Как утверждается якобы в документе американской разведки, Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" летального оружия, которое должно маскироваться под гражданские объекты. В отчете не указывался источник информации российской СВР.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США и оборонного сектора на условиях анонимности сообщили The Washington Post, что пока не имеют доказательств передачи Китаем летального оружия России.

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"Но мы остаемся обеспокоенными и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – добавил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине. В Белом доме говорили, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.

В свою очередь Китай отрицал, что намерен предоставлять РФ летальное оружие.

Темы: утечкаКитайРосcияоружие
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