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Митрополит УПЦ МП Павло із-під арешту поскаржився омбудсмену

Олена РощінаЧетвер, 13 квітня 2023, 20:39
Митрополит УПЦ МП Павло із-під арешту поскаржився омбудсмену
Лавра у Києві, фото з news.church.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження за скаргою митрополита Павла, що представляє афілійовану з Російською православною церквою Українську православну церкву і зараз перебуває під домашнім арештом як підозрюваний. 

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець

Дослівно: "До Офісу омбудсмана надійшло звернення від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації, підписане митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом. 

За вказаним зверненням відкрито провадження уповноваженого, в межах якого були направлені відповідні запити до Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", Нацполіції, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, СБУ та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті".

Деталі: У межах здійснення провадження працівники секретаріату омбудсмена здійснили моніторингові візити до Національного заповідника з метою перевірки дотримання прав і свобод людини і громадянина у зв’язку припиненням договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Лубінець нагадав, що постановою Кабміну від 23.12.2022 №1461 було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, до роботи якої також було долучено представника уповноваженого з прав людини. 

За результатами проведення перевірки Міжвідомча робоча група виявила порушення й рекомендувала Кабміну розірвати договір з УПЦ МП в односторонньому порядку. 

ВІДЕО ДНЯ

14 березня 2023 року Національний заповідник попередив Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) УПЦ про розірвання договору в односторонньому порядку з проханням надати представників для включення до складу комісії Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна та звільнити будівлі і споруди до 29 березня 2023 року. 

На сьогодні триває робота вказаної комісії. 

Лубінець додав, що минулого року він ініціював зустріч із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, під час якої наголосив, що готовий особисто зустрітись з представниками будь-яких релігій та конфесій. 

"Багато представників релігійних громад вийшли на мене з відповідними пропозиціями та провели зустрічі. На жаль, від представників УПЦ такої ініціативи не було", – повідомив він. 

Нагадаємо: 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Теми: УПЦ МПКиївцеркваомбудсмен
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