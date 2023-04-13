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Митрополит УПЦ МП Павел из-под ареста пожаловался омбудсмену

Елена РощинаЧетверг, 13 апреля 2023, 20:39
Митрополит УПЦ МП Павел из-под ареста пожаловался омбудсмену
Лавра в Киеве, фото с news.church.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство по жалобе митрополита Павла, который представляет аффилированную с Русской православной церковью Украинскую православную церковь и сейчас находится под домашним арестом как подозреваемый. 

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец

Дословно: "В Офис омбудсмена поступило обращение от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви о нарушении права на свободу совести, вероисповедания и дискриминации, подписанное митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом. 

По указанному обращению открыто производство уполномоченного, в рамках которого были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", Нацполицию, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, СБУ и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести".

Детали: В рамках осуществления производства работники секретариата омбудсмена осуществили мониторинговые визиты в Национальный заповедник с целью проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи прекращением договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Лубинец напомнил, что постановлением Кабмина от 23.12.2022 №1461 была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, к работе которой также был привлечен представитель уполномоченного по правам человека. 

По результатам проведения проверки Межведомственная рабочая группа выявила нарушения и рекомендовала Кабмину расторгнуть договор с УПЦ МП в одностороннем порядке. 

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14 марта 2023 года Национальный заповедник предупредил Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ о расторжении договора в одностороннем порядке с просьбой предоставить представителей для включения в состав комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче государственного имущества и освободить здания и сооружения до 29 марта 2023 года. 

На сегодня продолжается работа указанной комиссии. 

Лубинец добавил, что в прошлом году он инициировал встречу со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, во время которой подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий. 

"Многие представители религиозных общин вышли на меня с соответствующими предложениями и провели встречи. К сожалению, от представителей УПЦ такой инициативы не было", – сообщил он. 

Напомним: 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Темы: УПЦ МПКиевцерковьомбудсмен
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