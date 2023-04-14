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Министерство запретило сборным Украины соревноваться с россиянами и белорусами – приказ

"Украинская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 00:45
Министерство запретило сборным Украины соревноваться с россиянами и белорусами – приказ
иллюстративное фото с сайта Общественного

Министерство молодежи и спорта Украины национальным сборным командам запретило соревноваться на турнирах, где будут присутствовать российские и белорусские спортсмены.

Источник: приказ Министерства молодежи и спорта Украины

Детали: Документ подписал заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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Приказ состоит из 5 пунктов.

Дословно:

  1. "1. Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее - официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в
  2. которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь.
  3. Департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт" обеспечить отзыв из командировок официальных делегаций в случае участия в соответствующих соревнованиях спортсменов Российской Федерации и/или Республики Беларусь.
  4. В случае выявления фактов, указанных в пункте 2 настоящего приказа, лицам, отвечающим за командировки соответствующих официальных делегаций, обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы.
  5. Рекомендовать всеукраинским спортивным федерациям осуществлять мониторинг возможного участия спортсменов из Российской Федерации и/или Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях и своевременно информировать Минмолодежьспорт в случае выявления таких фактов.
  6. Руководителям самостоятельных структурных подразделений Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития соответствующего вида спорта:

постоянно осуществлять мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, в том числе спортсменов, представляющих эти федерации, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь;

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в случае выявления фактов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подавать в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса.

Что было раньше: МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.

Темы: спортРосcияБеларусь
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