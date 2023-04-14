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Висновки комісії з перевірки Києво-Печерської лаври будуть після 15 травня

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 11:54
Висновки комісії з перевірки Києво-Печерської лаври будуть після 15 травня
Фото lavra.ua

Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерської лаври, яку орендувала УПЦ МП, підготує висновки своєї роботи після 15 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на відповідь Мінкульту на запит

Дослівно з відповіді на запит: "Наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 16 березня 2023 року №115 утворено комісію з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української православної церкви... Комісія здійснює зазначену перевірку в термін від 15 березня до 15 травня. Після завершення роботи комісії будуть підготовлені відповідні висновки".

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Деталі: У Мінкульті також зазначили, що робоча група, яка проводила перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, що знаходиться на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", виявила порушення з боку монастиря УПЦ МП умов користування майном.

Зокрема, монастир без отримання дозволу заповідника передав у користування третім юридичним особам будівлі в корпусах на території Нижньої Лаври. Також виявлено порушення у сфері охорони культурної спадщини.

У Мінкульті зазначили, що на підставі цих порушень і було ухвалене рішення про розірвання договору про безоплатне користування монастирем УПЦ МП майном Національного заповідника.

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Теми: МінкультуриУПЦ МПКиїв
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