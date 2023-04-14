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Выводы комиссии по проверке Киево-Печерской лавры будут после 15 мая

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 11:54
Выводы комиссии по проверке Киево-Печерской лавры будут после 15 мая
Фото lavra.ua

Комиссия Минкультуры по проверке сохранности культурных ценностей Киево-Печерской лавры, которую арендовала УПЦ МП, подготовит выводы своей работы после 15 мая.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ Минкульта на запрос

Дословно из ответа на запрос: "Приказом Министерства культуры и информационной политики от 16 марта 2023 года №115 создано комиссию по проверке наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) Украинской православной церкви… Комиссия осуществляет указанную проверку в срок от 15 марта до 15 мая. После завершения работы комиссии будут подготовлены соответствующие выводы".

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Детали: В Минкульте также отметили, что рабочая группа, которая проводила проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", выявила нарушения со стороны монастыря УПЦ МП условий пользования имуществом.

В частности, монастырь без получения разрешения заповедника передал в пользование третьим юридическим лицам здания в корпусах на территории Нижней Лавры. Также выявлены нарушения в сфере охраны культурного наследия.

В Минкульте отметили, что на основании этих нарушений и было принято решение о расторжении договора о безоплатном пользовании монастырем УПЦ МП имуществом Национального заповедника.

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Темы: МинкультурыУПЦ МПКиев
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