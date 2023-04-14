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У Мінспорту пояснили заборону збірним змагатися з росіянами та білорусами

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 13:44
У Мінспорту пояснили заборону збірним змагатися з росіянами та білорусами
Фото: Associated Press

У Міністерстві молоді та спорту пояснили наказ про заборону збірним України змагатися на турнірах з атлетами Росії та Білорусі

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву заступника міністра молоді та спорту Матвія Бідного в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Норма наказу вступає в силу одразу після його підписання і оприлюднення. Хочу сказати, що фактично це не змінює нічого. Станом на сьогодні, я не бачу жодної позиції федерації виду спорту, де допустили росіян та білорусів. Які хотіли б дійсно їхати та змагатися на одному майданчику з людьми, що підтримують вбивць та загарбників. Майже впевнений, що нам не доведеться розглядати питання про позбавлення статусу національних федерацій. Таке доручення уряду також у нас є.

Ми бачимо, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту. 

І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так".

Деталі: Він зауважив, що рішення про позбавлення федерації статусу "національної" буде прийматися комісією, кожен випадок розглядатиметься окремо.

Пряма мова: "У кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати та захищати інтереси держави у військовий час. По кожному конкретному прикладу будемо розглядати та реагувати окремо".

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Більше деталей: Водночас Бідний додав, що Україна веде перемовини з міжнародними федераціями щодо недопуску росіян та білорусів.

Пряма мова: "І навіть коли є така спекуляція, що ми умиваємо руки та звільняємо простір для росіян - це зовсім не так. Те, що спортсмени не братимуть участь, не означатиме, що ми не поїдемо туди, не боротимемося за наші права.

Будемо наголошувати про неприпустимості участі агресора у міжнародних змаганнях. Опрацьовуємо механізми, як це буде робитися".

Передісторія: 

  • Ввечері 13 квітня був оприлюднений наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє національним збірним командам змагатися на турнірах, де будуть присутні російські та білоруські спортсмени.
  • До цього МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Теми: спортРосіяБілорусьсанкції
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