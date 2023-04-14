У Мінспорту пояснили заборону збірним змагатися з росіянами та білорусами
У Міністерстві молоді та спорту пояснили наказ про заборону збірним України змагатися на турнірах з атлетами Росії та Білорусі
Джерело: Суспільне із посиланням на заяву заступника міністра молоді та спорту Матвія Бідного в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Норма наказу вступає в силу одразу після його підписання і оприлюднення. Хочу сказати, що фактично це не змінює нічого. Станом на сьогодні, я не бачу жодної позиції федерації виду спорту, де допустили росіян та білорусів. Які хотіли б дійсно їхати та змагатися на одному майданчику з людьми, що підтримують вбивць та загарбників. Майже впевнений, що нам не доведеться розглядати питання про позбавлення статусу національних федерацій. Таке доручення уряду також у нас є.
Ми бачимо, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту.
І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так".
Деталі: Він зауважив, що рішення про позбавлення федерації статусу "національної" буде прийматися комісією, кожен випадок розглядатиметься окремо.
Пряма мова: "У кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати та захищати інтереси держави у військовий час. По кожному конкретному прикладу будемо розглядати та реагувати окремо".
Більше деталей: Водночас Бідний додав, що Україна веде перемовини з міжнародними федераціями щодо недопуску росіян та білорусів.
Пряма мова: "І навіть коли є така спекуляція, що ми умиваємо руки та звільняємо простір для росіян - це зовсім не так. Те, що спортсмени не братимуть участь, не означатиме, що ми не поїдемо туди, не боротимемося за наші права.
Будемо наголошувати про неприпустимості участі агресора у міжнародних змаганнях. Опрацьовуємо механізми, як це буде робитися".
Передісторія:
- Ввечері 13 квітня був оприлюднений наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє національним збірним командам змагатися на турнірах, де будуть присутні російські та білоруські спортсмени.
- До цього МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.