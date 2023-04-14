В Минспорта объяснили запрет сборным соревноваться с россиянами и белорусами

В Министерстве молодежи и спорта Украины объяснили приказ о запрете сборным Украины соревноваться на турнирах с атлетами России и Беларуси

Источник: Суспильне со ссылкой на заявление заместителя министра молодежи и спорта Матвея Бедного в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Норма приказа вступает в силу сразу после его подписания и обнародования. Хочу сказать, что фактически это не меняет ничего. По состоянию на сегодня, я не вижу ни одной позиции федерации вида спорта, где допустили россиян и белорусов. Которые хотели бы действительно ехать и соревноваться на одной площадке с людьми, поддерживающими убийц и захватчиков. Почти уверен, что нам не придется рассматривать вопрос о лишении статуса национальных федераций. Такое поручение правительства также у нас есть.

Мы видим, что почти весь спортивный мир стоит на том, что представители России и Беларуси должны быть исключены из мирового спортивного, культурного контекста.

И мы не можем участвовать в мероприятиях, где они присутствуют, тем самым терпя решение международных федераций, которое легитимизирует их возвращение в крупные международные ивенты, где они могут показывать, что Россия тоже является частью цивилизованного мира, потому что мы все понимаем, что сегодня это не так".

Детали: Он отметил, что решение о лишении федерации статуса "национальной" будет приниматься комиссией, и каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Прямая речь: "В каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, каким образом она будет отстаивать и защищать интересы государства в военное время. По каждому конкретному примеру будем рассматривать и реагировать отдельно".

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Больше деталей: В то же время Бедный добавил, что Украина ведет переговоры с международными федерациями по недопуску россиян и белорусов, дипломатическим корпусом.

Прямая речь: "И даже когда есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян - это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать, не означает, что мы не поедем туда, не будем бороться за наши права.

Будем подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Прорабатываем механизмы, как это будет делаться".

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