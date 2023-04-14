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ЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 15:29
ЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
Скрін з відео

Збройні сили оприлюднили відео вуличного бою між українськими воїнами та російськими окупанти у Бахмуті.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook 

Деталі: На відео показана робота бійців 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Що цьому передувало: 

  • Станом на зараз, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, у Бахмуті тривають вуличні бої. Крім того, окупанти періодично проводять атаки на околицях міста.
Бахмут, скрін з мапи Deepstate 14 квітня
Бахмут, скрін з мапи Deepstate 14 квітня

Теми: Бахмутвійна
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