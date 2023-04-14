ЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
П'ятниця, 14 квітня 2023, 15:29
Збройні сили оприлюднили відео вуличного бою між українськими воїнами та російськими окупанти у Бахмуті.
Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook
Деталі: На відео показана робота бійців 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.
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Що цьому передувало:
- Станом на зараз, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, у Бахмуті тривають вуличні бої. Крім того, окупанти періодично проводять атаки на околицях міста.
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