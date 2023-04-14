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ВСУ показали уличный бой в Бахмуте

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 апреля 2023, 15:29
ВСУ показали уличный бой в Бахмуте
Скрин с видео

Вооруженные силы обнародовали видео уличного боя между украинскими бойцами и российскими оккупантами в Бахмуте.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook 

Детали: На видео показана работа бойцов 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Что этому предшествовало: 

  • По состоянию на сейчас, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в Бахмуте продолжаются уличные бои. Кроме того, оккупанты периодически проводят атаки на окраинах города.
Бахмут, скрин з карты Deepstate 14 апреля
Бахмут, скрин з карты Deepstate 14 апреля

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Темы: Бахмутвойна
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