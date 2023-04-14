ВСУ показали уличный бой в Бахмуте
Пятница, 14 апреля 2023, 15:29
Вооруженные силы обнародовали видео уличного боя между украинскими бойцами и российскими оккупантами в Бахмуте.
Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook
Детали: На видео показана работа бойцов 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
Что этому предшествовало:
- По состоянию на сейчас, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в Бахмуте продолжаются уличные бои. Кроме того, оккупанты периодически проводят атаки на окраинах города.