Зеленський про обстріл Слов’янська: держава-зло демонструє свою сутність

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі".

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Деталі: За його словами, держава-зло вкотре демонструє свою сутність, просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.

"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - підкреслив президент.

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Що було раніше: 14 квітня Російські загарбники нанесли удари по місту Слов’янськ Донецької області, одна людина загинула, 6 поранено.