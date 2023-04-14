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Зеленський про обстріл Слов’янська: держава-зло демонструє свою сутність

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 18:37
Зеленський про обстріл Слов’янська: держава-зло демонструє свою сутність
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі".

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Деталі: За його словами, держава-зло вкотре демонструє свою сутність, просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.

"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - підкреслив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 14 квітня Російські загарбники нанесли удари по місту Слов’янськ Донецької області, одна людина загинула, 6 поранено.

Теми: Слов'янськЗеленськийжертви
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