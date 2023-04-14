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Зеленский об обстреле Славянска: государство-зло демонстрирует свою сущность

Станислав ПогориловПятница, 14 апреля 2023, 18:37
Зеленский об обстреле Славянска: государство-зло демонстрирует свою сущность
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".

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Детали: По его словам, государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", - подчеркнул президент.

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Что предшествовало: 14 апреля поссийские захватчики нанесли удары по городу Славянск Донецкой области, один человек погиб, 6 ранены.

Темы: СлавянскЗеленскийжертвы
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