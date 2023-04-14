Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об обстреле Славянска: государство-зло демонстрирует свою сущность

Станислав ПогориловПятница, 14 апреля 2023, 18:37
Зеленский об обстреле Славянска: государство-зло демонстрирует свою сущность
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".

Детали: По его словам, государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: 14 апреля поссийские захватчики нанесли удары по городу Славянск Донецкой области, один человек погиб, 6 ранены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СлавянскЗеленскийжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Славянск
Количество жертв в Славянске возросло до 5, под завалами могут оставаться еще 7 человек
Россияне ударили по пятиэтажкам Славянска: один человек погиб
"Мы думали, что все кончится в Славянске, и мы будем героями". Начало войны 2014-го в воспоминаниях трех десантников
Последние новости
06:04
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
Все новости...
Реклама: