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Прикордонники перетворили чергову групу "вагнерівців" у Бахмуті на добриво

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:32
Прикордонники перетворили чергову групу вагнерівців у Бахмуті на добриво
фото: ДПСУ

У Бахмуті українські прикордонники відбили атаку найманців ПВК "Вагнер", окупанти втратили 14 осіб (5 вбитими і 9 пораненими).

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту.

Наші оборонці зустріли найманців пвк "вагнер" вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів.

По вогневих точках окупантів били й прикордонники-мінометники. Ворог відступив".

Деталі: У ході бою загарбники втратили 14 осіб: 5 вибито, 9 – поранено.

Теми: БахмутвійнаПрикордонна служба
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