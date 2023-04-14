Прикордонники перетворили чергову групу "вагнерівців" у Бахмуті на добриво
П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:32
У Бахмуті українські прикордонники відбили атаку найманців ПВК "Вагнер", окупанти втратили 14 осіб (5 вбитими і 9 пораненими).
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту.
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Наші оборонці зустріли найманців пвк "вагнер" вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів.
По вогневих точках окупантів били й прикордонники-мінометники. Ворог відступив".
Деталі: У ході бою загарбники втратили 14 осіб: 5 вибито, 9 – поранено.
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