Пограничники превратили очередную группу "вагнеровцев" в Бахмуте на удобрение

В Бахмуте украинские пограничники отбили атаку наемников ЧВК "Вагнер", оккупанты потеряли 14 человек (5 убитыми и 9 ранеными).

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту.

Наши защитники встретили наемников ЧВК "вагнер" огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

По огневым точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. Враг отступил".

Детали: В ходе боя захватчики потеряли 14 человек: 5 выбиты, 9 - ранены.