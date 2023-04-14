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Пограничники превратили очередную группу "вагнеровцев" в Бахмуте на удобрение

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 18:32
Пограничники превратили очередную группу вагнеровцев в Бахмуте на удобрение
фото: ГПСУ

В Бахмуте украинские пограничники отбили атаку наемников ЧВК "Вагнер", оккупанты потеряли 14 человек (5 убитыми и 9 ранеными).

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту.

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Наши защитники встретили наемников ЧВК "вагнер" огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

По огневым точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. Враг отступил".

Детали: В ходе боя захватчики потеряли 14 человек: 5 выбиты, 9 - ранены.

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Темы: БахмутвойнаПограничная служба
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