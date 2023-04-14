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У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів із Китаю – ОП

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:46
У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів із Китаю – ОП
"Орлан-10", фото з сайту Мілітарний

Українські військові знаходять все більше компонентів з Китаю в російській зброї.

Джерело: заступник голови Офісу президента Володимир Власюк у коментарі Reuters

Пряма мова: "Тенденція зараз така, що менше західних компонентів (у зброї - ред.), але більше – не важко (здогадатися), якої країни – компонентів, вироблених в Китаї. Звичайно, Китай.

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Ми знаходимо (багато різних речей) китайського виробництва".

Деталі: Як повідомляє Reuters, зібрані українськими експертами з поля бою дані свідчать, що в навігаційній системі безпілотників "Орлан" були виявлені компоненти китайського виробництва. Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем російських танків.

Reuters зазначає, що не змогло самостійно перевірити ці розвіддані, зокрема, чи могли згадані компоненти призначатися для невійськового використання, або чи були вони переміщені до Росії третьою стороною.

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Китай неодноразово заперечував надання Росії зброї.

Теми: КитайРосіязброявійна
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