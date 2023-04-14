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В российском оружии находят все больше компонентов из Китая – ОП

"Украинская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 18:46
В российском оружии находят все больше компонентов из Китая – ОП
"Орлан-10", фото с сайта Милитарный

Украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском оружии.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Владимир Власюк в комментарии Reuters

Прямая речь: "Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (в оружии - ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай.

Мы находим (много разных вещей) китайского производства".

Детали: Как сообщает Reuters, собранные украинскими экспертами с поля боя данные свидетельствуют, что в навигационной системе беспилотников "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.

Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эти разведданные, в частности, могли ли упомянутые компоненты предназначаться для невоенного использования, или были ли они перемещены в Россию третьей стороной.

Китай неоднократно отрицал предоставление России оружия.

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Темы: КитайРосcияоружиевойна
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