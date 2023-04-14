Кількість жертв у Слов'янську зросла до 8, під завалами можуть залишатись люди

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста Слов'янськ у Донецькій області збільшилась до 8, 21 – поранені, людей продовжують шукати під завалами.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "8 загиблих і 21 поранений – такі оперативні дані по удару по Слов’янську станом на 21:00.

Росіяни випустили по місту щонайменше 7 ракет (за попередньою інформацією, С-300), 6 із них влучили по житловому сектору, ще 1 – на територію ландшафтного парку.

Серед загиблих – дворічна дитина, яку, на жаль, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів. Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку".

Деталі: Ще одну дитину, дівчинку 14 років, вдалося врятувати.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

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Близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську.

Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Кириленко додав, що точні наслідки удару будуть відомі пізніше.

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