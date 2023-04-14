Количество жертв в Славянске возросло до 8, под завалами могут оставаться люди

Количество погибших в результате российского обстрела города Славянск в Донецкой области увеличилось до 8, 21 - раненные, людей продолжают искать под завалами.

Источник: Нацполиция, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "8 погибших и 21 раненый - такие оперативные данные по удару по Славянску по состоянию на 21:00.

Реклама:

Россияне выпустили по городу не менее 7 ракет (по предварительной информации, С-300), 6 из них попали по жилому сектору, еще 1 - на территорию ландшафтного парка.

Среди погибших - двухлетний ребенок, которого, к сожалению, не смогли спасти после того, как вытащили из-под завалов. Еще 5 человек, предположительно, находятся под обломками разрушенного дома".

Детали: Еще одного ребенка, девочку 14 лет, удалось спасти.

ВИДЕО ДНЯ

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Около 16 часов 14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску.

Ударом повреждены 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Кириленко добавил, что точные последствия удара будут известны позже.

Напомним: