Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество жертв в Славянске возросло до 8, под завалами могут оставаться люди

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 18:56
Количество жертв в Славянске возросло до 8, под завалами могут оставаться люди

Количество погибших в результате российского обстрела города Славянск в Донецкой области увеличилось до 8, 21 - раненные, людей продолжают искать под завалами.

Источник: Нацполиция, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "8 погибших и 21 раненый - такие оперативные данные по удару по Славянску по состоянию на 21:00.

Россияне выпустили по городу не менее 7 ракет (по предварительной информации, С-300), 6 из них попали по жилому сектору, еще 1 - на территорию ландшафтного парка.

Среди погибших - двухлетний ребенок, которого, к сожалению, не смогли спасти после того, как вытащили из-под завалов. Еще 5 человек, предположительно, находятся под обломками разрушенного дома".

Детали: Еще одного ребенка, девочку 14 лет, удалось спасти.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

ВИДЕО ДНЯ

Около 16 часов 14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску.

 

Ударом повреждены 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Кириленко добавил, что точные последствия удара будут известны позже.

 
 

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Темы: СлавянскобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

Зеленскому на ставке доложили о ситуации на фронте и украинских боеприпасах

фотоРоссия приговорила оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных

Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

Все новости...
Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона
Пограничники превратили очередную группу "вагнеровцев" в Бахмуте на удобрение
Пригожин призывает Путина объявить об окончании "СВО"
Путин одобрил электронные повестки и закрыл границы для уклонистов
Последние новости
17:17
В Винницкой области сотрудник частной больницы задушил пациентку
17:05
Украинское министерство опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну
16:58
SpaceX отложила первый тестовый пуск ракеты Starship: причины
16:57
Изображение, созданное с помощью ИИ, выиграло престижный фотоконкурс
16:56
аудіоНадо убивать женщин и детей, это зачистка – СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупанта
16:33
На Киевщине будут судить подростков, которые до потери сознания избили 14-летнего знакомого
16:28
G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ
16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
16:01
Украинцам не до развлечений: как зарабатывают и выживают кинотеатры на второй год большой войны
15:40
Переход к валютной либерализации не является вопросом ближайшей перспективы – глава НБУ
Все новости...
Реклама: