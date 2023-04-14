Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення "СВО"

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 квітня 2023, 22:00
Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення СВО
ПУТІН І ПРИГОЖИН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО REUTERS

Ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин радить російській владі оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною. 

Джерело: Пригожин в "статті", поширеній його прес-службою

Дослівно: "Для влади (РФ - ред.) і для суспільства загалом необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО.

Реклама:

Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми дійсно їх досягли. Ми перемололи величезну кількість бійців ЗСУ і можемо самі перед собою відзвітувати про те, що завдання СВО виконано.

Теоретично Росія цю жирну крапку вже отримала шляхом знищення великої частини активного чоловічого населення України, шляхом залякування іншої її частини, яка втекла в Європу.

Росія відрізала Азовське і великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України і створила сухопутний коридор до Криму".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Терорист стверджує, що Росії залишається лише: "намертво закріпитися, закогтися на тих територіях, які вже є".

Водночас Пригожин вважає, що є одна проблема, яку спричинила війна: "Якщо раніше Україна була частиною колишньої Росії, то тепер це абсолютно національно-орієнтована держава".

Бойовик написав цілу статтю, де розмірковує про важливість Бахмуту, злив документів Пентагону та майбутній контрнаступ ЗСУ.

Окупант проти будь-яких переговорів з Україною і бажає, аби сили Росії та України зійшлися в бою.

Він також припускає, що у разі успіху ЗСУ, в Росії може початися занепад, що спричинить глобальні зміни у російському суспільстві.

У висновку Пригожин пише, що найвдалішим сценарієм для Росії буде "наступ ЗСУ, за якого жодні подачки і переговори будуть неможливі". 

Теми: ПригожинПутінвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Пригожин
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
Міноборони РФ може бути більш зацікавлене в смерті Пригожина, ніж Путін – аналітики
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: