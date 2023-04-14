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Пригожин призывает Путина объявить об окончании "СВО"

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 22:00
Пригожин призывает Путина объявить об окончании СВО
ПУТИН И ПРИГОЖИН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО REUTERS

Главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин советует российским властям объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной.

Источник: Пригожин в "статье", распространенной его пресс-службой

Дословно: "Для власти (РФ - ред.) и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО.

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Идеальный вариант - это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена.

Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая сбежала в Европу.

Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым".

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Детали: Террорист утверждает, что России остается только: "намертво закрепиться, закогтися на тех территориях, которые уже есть".

В то же время Пригожин считает, что есть одна проблема, которую вызвала война: "Если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство".

Боевик написал целую статью, где рассуждает о важности Бахмута, сливе документов Пентагона и будущем контрнаступление ВСУ.

Оккупант против любых переговоров с Украиной и желает, чтобы силы России и Украины сошлись в бою.

Он также предполагает, что в случае успеха ВСУ, в России может начаться упадок, что повлечет глобальные изменения в российском обществе.

В заключении Пригожин пишет, что самым удачным сценарием для России будет "наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны".

Темы: ПригожинПутинвойнаконтрнаступление
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