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Україні виділять 5 млрд доларів додаткової допомоги – Шмигаль

Субота, 15 квітня 2023, 01:15
Україні виділять 5 млрд доларів додаткової допомоги – Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото з Telegram прем'єр-міністра України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до США досягнуті домовленості про те, що Україна отримає понад 5 млрд доларів додаткової фінансової допомоги.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "За результатами перемовин з міністрами фінансів країн "Великої сімки" в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів".

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Деталі: Зокрема, за словами Шмигаля, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

"Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", – повідомив прем'єр.

Нагадаємо: Раніше Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

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Теми: Шмигаль СШАдопомога Україні
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