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Украине выделят 5 млрд долларов дополнительной помощи – Шмыгаль

Суббота, 15 апреля 2023, 01:15
Украине выделят 5 млрд долларов дополнительной помощи – Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото из Telegram премьер-министра Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в США достигнуты договоренности о том, что Украина получит более 5 млрд долларов дополнительной финансовой помощи.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "По результатам переговоров с министрами финансов стран "Большой семерки" в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов".

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Детали: В частности, по словам Шмыгаля, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.

"Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", – сообщил премьер.

Напомним: Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро.

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Темы: ШмыгальСШАпомощь Украине
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