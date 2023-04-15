Без паспорта РФ почти невозможно покинуть оккупированные территории – ЦНС

Захватчики запрещают украинцам, которые не получили паспорт РФ, покидать оккупированные территории.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Без российского паспорта украинцу на каждом блокпосту оккупантов гарантирована углубленная проверка или задержание. Свободное перемещение фактически запрещено".

Детали: В то же время, сообщили в ЦНС, наличие паспорта РФ в большинстве случаев освобождает от подобных проблем.

"Покинуть регион с украинским паспортом, выезжая в РФ, почти невозможно. Выезд в Украину оккупанты закрыли еще в прошлом году. Фактически оккупанты держат местных жителей в заложниках и создают условия, когда жизнь без паспорта РФ невозможна", – сообщили в Сопротивлении.

Напомним: На оккупированных территориях юга Украины действуют "мобильные группы" паспортизации оккупантов, которые прибегают к насилию, навязывая украинцам российские паспорта.