У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у Бахмуті

У Браліні, що у південно-західній Польщі, 14 квітня попрощалися з 45-річним добровольцем Міхалом Журеком, який загинув у Бахмуті Донецької області.

Джерела: польське видання TVP INFO, "Укрінформ"

Деталі: Міхал Журек був командиром одного зі взводів Інтернаціонального легіону. У результаті штурму ворожих позицій під Бахмутом польський доброволець зазнав численних поранень і помер 25 березня у шпиталі в Дніпрі. Без батька залишилися четверо дітей віком від 12 до 18 років.

Перед тим, як піти на війну, Журек набирався досвіду у військах територіальної оборони, пише польське видання.

"Він сказав, що буде боротися за свободу України і безпеку Польщі. Він був дуже хороший у тому, що робив. Я не чула про нього поганого слова", - розповіла дружина загиблого Агата Журек.

Міхала Журека поховали в Браліні. У прощальній церемонії взяли участь українські військовослужбовці та делегація, зокрема генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар.