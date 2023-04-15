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У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у Бахмуті

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 04:43
У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у Бахмуті
Похорон Міхала Журека. Фото Укрінформ

У Браліні, що у південно-західній Польщі, 14 квітня попрощалися з 45-річним добровольцем Міхалом Журеком, який загинув у Бахмуті Донецької області.

Джерела: польське видання TVP INFO, "Укрінформ"

Деталі: Міхал Журек був командиром одного зі взводів Інтернаціонального легіону. У результаті штурму ворожих позицій під Бахмутом польський доброволець зазнав численних поранень і помер 25 березня у шпиталі в Дніпрі. Без батька залишилися четверо дітей віком від 12 до 18 років.

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Перед тим, як піти на війну, Журек набирався досвіду у військах територіальної оборони, пише польське видання.

"Він сказав, що буде боротися за свободу України і безпеку Польщі. Він був дуже хороший у тому, що робив. Я не чула про нього поганого слова", - розповіла дружина загиблого Агата Журек.

Міхала Журека поховали в Браліні. У прощальній церемонії взяли участь українські військовослужбовці та делегація, зокрема генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар.

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Теми: БахмутПольща
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