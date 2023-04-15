В Польше попрощались с добровольцем, который погиб в Бахмуте
В Бралине, что в юго-западной Польше, 14 апреля попрощались с 45-летним добровольцем Михалом Журеком, который погиб в Бахмуте Донецкой области.
Источники: польское издание TVP INFO, "Укринформ"
Детали: Михал Журек был командиром одного из взводов Интернационального легиона. В результате штурма вражеских позиций под Бахмутом польский доброволец получил многочисленные ранения и умер 25 марта в госпитале в Днепре. Без отца остались четверо детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Перед тем, как пойти на войну, Журек набирался опыта в войсках территориальной обороны, пишет польское издание.
"Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши. Он был очень хорош в том, что делал. Я не слышала о нем плохого слова", – рассказала жена погибшего Агата Журек.
Михала Журека похоронили в Бралине. В прощальной церемонии приняли участие украинские военнослужащие и делегация, в частности генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.