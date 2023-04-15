ISW пояснив, навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту

Росія розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць та сподобатися Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який пройде з 16 по 18 квітня, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, Міністерство оборони РФ оголосило 14 квітня, що російські військові перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

Реклама:

"Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

В інституті також допускають, що Кремль має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі "Великої сімки", яка відбудеться 19-21 травня.

"Шойгу заявив, що російські війська оголосили, що перевірки бойової готовності мають на меті відпрацювати методи запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни", – наголосили в інституті.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Східний військовий округ Росії нещодавно розмістив батарею ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон" на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінкою аналітиків, може бути попередженням Японії про подальшу підтримку України.

"Росія, ймовірно, має намір використовувати військову присутність у північній частині Тихого океану для посилення побоювань щодо військової ескалації у відносинах з Японією, щоб запобігти подальшій підтримці України під час проведення зустрічі "Великої сімки" в Хіросімі", – додали в ISW.