ISW пояснив, навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту

Росія розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць та сподобатися Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який пройде з 16 по 18 квітня, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, Міністерство оборони РФ оголосило 14 квітня, що російські військові перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

"Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

В інституті також допускають, що Кремль має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі "Великої сімки", яка відбудеться 19-21 травня.

"Шойгу заявив, що російські війська оголосили, що перевірки бойової готовності мають на меті відпрацювати методи запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни", – наголосили в інституті.

Крім того, Східний військовий округ Росії нещодавно розмістив батарею ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон" на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінкою аналітиків, може бути попередженням Японії про подальшу підтримку України.

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"Росія, ймовірно, має намір використовувати військову присутність у північній частині Тихого океану для посилення побоювань щодо військової ескалації у відносинах з Японією, щоб запобігти подальшій підтримці України під час проведення зустрічі "Великої сімки" в Хіросімі", – додали в ISW.