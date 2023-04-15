Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW пояснив, навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 06:30
ISW пояснив, навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту
ФРЕГАТ "МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ", ФОТО: RU.WIKIPEDIA

Росія розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць та сподобатися Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який пройде з 16 по 18 квітня, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, Міністерство оборони РФ оголосило 14 квітня, що російські військові перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

"Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

В інституті також допускають, що Кремль має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі "Великої сімки", яка відбудеться 19-21 травня.

"Шойгу заявив, що російські війська оголосили, що перевірки бойової готовності мають на меті відпрацювати методи запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни", – наголосили в інституті.

Крім того, Східний військовий округ Росії нещодавно розмістив батарею ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон" на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінкою аналітиків, може бути попередженням Японії про подальшу підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

"Росія, ймовірно, має намір використовувати військову присутність у північній частині Тихого океану для посилення побоювань щодо військової ескалації у відносинах з Японією, щоб запобігти подальшій підтримці України під час проведення зустрічі "Великої сімки" в Хіросімі", – додали в ISW.

Теми: КитайУкраїнаЯпоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Україна абсолютно єдина зі США у підготовці контрнаступу – Шмигаль
Без паспорта РФ майже неможливо покинути окуповані території – ЦНС
У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у Бахмуті
Трюдо: Впевнений, що Україна переможе
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: