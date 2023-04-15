ISW объяснил, зачем РФ внезапно начала учения Тихоокеанского флота

Россия начала учения Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь и понравиться Пекину накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу, который пройдет с 16 по 18 апреля, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, Министерство обороны РФ объявило 14 апреля, что российские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

"Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, вероятно, имеет целью послать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанская держава, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине", – говорится в отчете аналитиков ISW.

В институте также допускают, что Кремль намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии накануне встречи "Большой семерки", которая состоится 19-21 мая.

"Шойгу заявил, что российские войска объявили, что проверки боевой готовности имеют целью отработать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отразить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, которая претендует на часть архипелага, захваченного Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – подчеркнули в институте.

Кроме того, Восточный военный округ России недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке аналитиков, может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

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"Россия, вероятно, намерена использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений относительно военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи "Большой семерки" в Хиросиме", – добавили в ISW.