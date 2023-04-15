ISW объяснил, зачем РФ внезапно начала учения Тихоокеанского флота

Россия начала учения Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь и понравиться Пекину накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу, который пройдет с 16 по 18 апреля, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, Министерство обороны РФ объявило 14 апреля, что российские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

Реклама:

"Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, вероятно, имеет целью послать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанская держава, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине", – говорится в отчете аналитиков ISW.

В институте также допускают, что Кремль намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии накануне встречи "Большой семерки", которая состоится 19-21 мая.

"Шойгу заявил, что российские войска объявили, что проверки боевой готовности имеют целью отработать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отразить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, которая претендует на часть архипелага, захваченного Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – подчеркнули в институте.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Восточный военный округ России недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке аналитиков, может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

"Россия, вероятно, намерена использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений относительно военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи "Большой семерки" в Хиросиме", – добавили в ISW.