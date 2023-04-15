Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW объяснил, зачем РФ внезапно начала учения Тихоокеанского флота

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 06:30
ISW объяснил, зачем РФ внезапно начала учения Тихоокеанского флота
ФРЕГАТ "МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ", ФОТО: RU.WIKIPEDIA

Россия начала учения Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь и понравиться Пекину накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу, который пройдет с 16 по 18 апреля, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, Министерство обороны РФ объявило 14 апреля, что российские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

"Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, вероятно, имеет целью послать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанская держава, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине", – говорится в отчете аналитиков ISW.

В институте также допускают, что Кремль намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии накануне встречи "Большой семерки", которая состоится 19-21 мая.

"Шойгу заявил, что российские войска объявили, что проверки боевой готовности имеют целью отработать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отразить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, которая претендует на часть архипелага, захваченного Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – подчеркнули в институте.

Кроме того, Восточный военный округ России недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке аналитиков, может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия, вероятно, намерена использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений относительно военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи "Большой семерки" в Хиросиме", – добавили в ISW.

Темы: КитайУкраинаЯпонияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором

Украина говорит об угрозе срыва "зернового соглашения", вице-премьер едет на переговоры в Турцию

Все новости...
Украина абсолютно едина с США в подготовке контрнаступления – Шмыгаль
Без паспорта РФ почти невозможно покинуть оккупированные территории – ЦНС
В Польше попрощались с добровольцем, который погиб в Бахмуте
Трюдо: Уверен, что Украина победит
Последние новости
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
23:14
Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет
22:53
В ЕС стало меньше украинцев, которым предоставляют временную защиту - Евростат
22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
Все новости...
Реклама: