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Мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів – Генштаб

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 07:19
Мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Росіяни продовжують вчиняти мародерство на окупованих територіях, крадіжки трансформаторного мастила призвели до знеструмлення у населених пунктах Херсонщини.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України.

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Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району".

Теми: ГенштабХерсонська областьмародерствоокупація
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