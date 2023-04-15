Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів – Генштаб

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 07:19
Мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Росіяни продовжують вчиняти мародерство на окупованих територіях, крадіжки трансформаторного мастила призвели до знеструмлення у населених пунктах Херсонщини.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України.

Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабХерсонська областьмародерствоокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони відбили понад 50 ворожих атак – зведення
Втрати Росії перевищили 181 тисячу солдатів
Окупанти намагаються прискорити примусову паспортизацію – штаб
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: