Жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов – Генштаб

Россияне продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях, кражи трансформаторного масла привели к обесточиванию в населенных пунктах Херсонщины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.

В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района".