Жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов – Генштаб
Суббота, 15 апреля 2023, 07:19
Россияне продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях, кражи трансформаторного масла привели к обесточиванию в населенных пунктах Херсонщины.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.
В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района".
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