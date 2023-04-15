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Жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 07:19
Жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Россияне продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях, кражи трансформаторного масла привели к обесточиванию в населенных пунктах Херсонщины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.

В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района".

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Темы: ГенштабХерсонская областьмародерствооккупация
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