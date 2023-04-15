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Обстріл Херсона: загинули дружина та дочка спортивного лікаря, який працював у кількох ФК

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 18:57
Обстріл Херсона: загинули дружина та дочка спортивного лікаря, який працював у кількох ФК
Володимир Дудка, фото: Херсонська обласна асоціація футболу

Внаслідок обстрілу Херсона у суботу загинули дружина та дочка спортивного лікаря Володимира Дудки, який працював у декількох футбольних клубах.

Джерело: Херсонська обласна асоціація футболу

Дослівно: "З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка та інших – Володимир Дудка, сьогодні втратив свою родину.

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Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям".

Деталі: Херсонська обласна асоціація футболу заявила, що надасть фінансову допомогу Дудці, а також публікує його карту для бажаючих допомогти: 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.).

Що передувало: Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.

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Теми: Херсонвійнафутбол
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