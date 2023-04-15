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Обстріл Херсона: загинули дружина та дочка спортивного лікаря, який працював у кількох ФК

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 18:57
Обстріл Херсона: загинули дружина та дочка спортивного лікаря, який працював у кількох ФК
Володимир Дудка, фото: Херсонська обласна асоціація футболу

Внаслідок обстрілу Херсона у суботу загинули дружина та дочка спортивного лікаря Володимира Дудки, який працював у декількох футбольних клубах.

Джерело: Херсонська обласна асоціація футболу

Дослівно: "З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка та інших – Володимир Дудка, сьогодні втратив свою родину.

Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям".

Деталі: Херсонська обласна асоціація футболу заявила, що надасть фінансову допомогу Дудці, а також публікує його карту для бажаючих допомогти: 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.).

Що передувало: Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.

Теми: Херсонвійнафутбол
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