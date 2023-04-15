Обстрел Херсона: погибли жена и дочь спортивного врача, который работал в нескольких ФК

В результате обстрела Херсона в субботу погибли жена и дочь спортивного врача Владимира Дудки, который работал в нескольких футбольных клубах.

Источник: Херсонская областная ассоциация футбола

Дословно: "С глубокой скорбью сообщаем, что наш футбольный товарищ, спортивный врач, физиотерапевт, который работал в таких футбольных клубах, как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и других – Владимир Дудка, сегодня потерял свою семью.

Во время очередного вражеского обстрела, накануне Пасхи, российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города возле образовательного учреждения. Его жена и дочь трагически погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью".

Детали: Херсонская областная ассоциация футбола заявила, что окажет финансовую помощь Дудке, а также публикует его карту для желающих помочь: 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.).

Что предшествовало: Россияне 15 апреля обстреляли Херсон, погибли две женщины - мать и дочь.