Після ідеї віддати Крим президент Бразилії пропонує США "не заохочувати війну"

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Сполучені Штати повинні "припинити заохочувати" війну в Україні.

Джерело: да Сілва у коментарі журналістам у Пекіні, повідомляє CNN

Пряма мова: "Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир; Європейський Союз повинен почати говорити про мир, щоб ми могли переконати Путіна і Зеленського, що мир в інтересах усіх, а війна цікава поки що лише їм двом".

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Деталі: Президент Бразилії також розповів, що під час переговорів із китайським колегою Сі Цзіньпіном він також обговорював ідею формування групи лідерів, "готових знайти шлях до миру".

"У мене є теорія, яку я вже захищав з [президентом Франції Еммануелем] Макроном, з [канцлером] Олафом Шольцем з Німеччини, з [президентом США Джо] Байденом, а вчора ми детально обговорили її з Сі Цзіньпіном. Необхідно створити групу країн, які бажають знайти шлях до миру", - сказав да Сілва.

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