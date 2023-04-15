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Після ідеї віддати Крим президент Бразилії пропонує США "не заохочувати війну"

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 22:58
Після ідеї віддати Крим президент Бразилії пропонує США не заохочувати війну
ЛУЇС ІНАСІУ ЛУЛА ДА СІЛВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Сполучені Штати повинні "припинити заохочувати" війну в Україні.

Джерело: да Сілва у коментарі журналістам у Пекіні, повідомляє CNN

Пряма мова: "Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир; Європейський Союз повинен почати говорити про мир, щоб ми могли переконати Путіна і Зеленського, що мир в інтересах усіх, а війна цікава поки що лише їм двом".

Деталі: Президент Бразилії також розповів, що під час переговорів із китайським колегою Сі Цзіньпіном він також обговорював ідею формування групи лідерів, "готових знайти шлях до миру".

"У мене є теорія, яку я вже захищав з [президентом Франції Еммануелем] Макроном, з [канцлером] Олафом Шольцем з Німеччини, з [президентом США Джо] Байденом, а вчора ми детально обговорили її з Сі Цзіньпіном. Необхідно створити групу країн, які бажають знайти шлях до миру", - сказав да Сілва.

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Теми: БразиліявійнаСША
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