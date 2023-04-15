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После идеи отдать Крым президент Бразилии предлагает США "не поощрять войну"

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 22:58
После идеи отдать Крым президент Бразилии предлагает США не поощрять войну
ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить поощрять" войну в Украине.

Источник: да Силва в комментарии журналистам в Пекине, сообщает CNN

Прямая речь: "Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире; Европейский Союз должен начать говорить о мире, чтобы мы могли убедить Путина и Зеленского, что мир в интересах всех, а война интересна пока только им двоим".

Детали: Президент Бразилии также рассказал, что во время переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином он также обсуждал идею формирования группы лидеров, "готовых найти путь к миру".

"У меня есть теория, которую я уже защищал с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, с [канцлером] Олафом Шольцем из Германии, с [президентом США Джо] Байденом, а вчера мы подробно обсудили ее с Си Цзиньпином. Необходимо создать группу стран, желающих найти путь к миру", - сказал да Силва.

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Темы: БразилиявойнаСША
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