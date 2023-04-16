Мінометники прикордонного загону знищили штурмову групу росіян у Бахмуті

Прикордонники оприлюднили відео, як їхній загін знищує штурмову групу росіян у Бахмуті.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: У ДПСУ зазначають, що росіяни не полишають спроб організувати напад на фортецю Бахмут.

Дослівно: "Однак спроба ворожого штурму позицій Сил оборони України закінчилась ліквідацією їхньої штурмової групи.

І тут варто відзначити точну роботу мінометників Луганського прикордонного загону".