Мінометники прикордонного загону знищили штурмову групу росіян у Бахмуті
Неділя, 16 квітня 2023, 00:28
Прикордонники оприлюднили відео, як їхній загін знищує штурмову групу росіян у Бахмуті.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: У ДПСУ зазначають, що росіяни не полишають спроб організувати напад на фортецю Бахмут.
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Дослівно: "Однак спроба ворожого штурму позицій Сил оборони України закінчилась ліквідацією їхньої штурмової групи.
І тут варто відзначити точну роботу мінометників Луганського прикордонного загону".
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