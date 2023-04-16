Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінометники прикордонного загону знищили штурмову групу росіян у Бахмуті

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 00:28
Мінометники прикордонного загону знищили штурмову групу росіян у Бахмуті
скриншот

Прикордонники оприлюднили відео, як їхній загін знищує штурмову групу росіян у Бахмуті.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: У ДПСУ зазначають, що росіяни не полишають спроб організувати напад на фортецю Бахмут.

Реклама:

Дослівно: "Однак спроба ворожого штурму позицій Сил оборони України закінчилась ліквідацією їхньої штурмової групи.

І тут варто відзначити точну роботу мінометників Луганського прикордонного загону".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: