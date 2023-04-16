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Минометчики пограничного отряда уничтожили штурмовую группу россиян в Бахмуте

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 00:28
Минометчики пограничного отряда уничтожили штурмовую группу россиян в Бахмуте
скриншот

Пограничники обнародовали видео, как их отряд уничтожает штурмовую группу россиян в Бахмуте.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: В ГПСУ отмечают, что россияне не оставляют попыток организовать нападение на крепость Бахмут.

Дословно: "Однако попытка вражеского штурма позиций Сил обороны Украины закончилась ликвидацией их штурмовой группы.

И здесь стоит отметить точную работу минометчиков Луганского пограничного отряда".

Темы: БахмутПограничная службавойна
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