Минометчики пограничного отряда уничтожили штурмовую группу россиян в Бахмуте
Воскресенье, 16 апреля 2023, 00:28
Пограничники обнародовали видео, как их отряд уничтожает штурмовую группу россиян в Бахмуте.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: В ГПСУ отмечают, что россияне не оставляют попыток организовать нападение на крепость Бахмут.
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Дословно: "Однако попытка вражеского штурма позиций Сил обороны Украины закончилась ликвидацией их штурмовой группы.
И здесь стоит отметить точную работу минометчиков Луганского пограничного отряда".
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