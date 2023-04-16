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За добу від російських обстрілів загинули четверо цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 10:44
За добу від російських обстрілів загинули четверо цивільних
мати й донька, вбиті росією 15 квітня у херсоні

Протягом 15 квітня через обстріли Росії загинули 4 українських цивільних.

Джерело: Military Media Center

Деталі: Ще 16 цивільних поранені через обстріли.

За даними Міноборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 97 населених пунктів, підтверджено ураження 60 об’єктів інфраструктури.

Що передувало: Росіяни 15 квітня обстріляли Херсон, загинули дві жінки - мама й дочка.

Теми: війна
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