За сутки от российских обстрелов погибли четверо гражданских
Воскресенье, 16 апреля 2023, 10:44
В течение 15 апреля из-за обстрелов России погибли 4 украинских гражданских.
Источник: Military Media Center
Детали: Еще 16 гражданских ранены из-за обстрелов.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.
Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА, тактическая авиация) осуществлены обстрелы 97 населенных пунктов, подтверждено поражение 60 объектов инфраструктуры.
Что предшествовало: Россияне 15 апреля обстреляли Херсон, погибли две женщины - мать и дочь.