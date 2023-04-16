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За сутки от российских обстрелов погибли четверо гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 10:44
За сутки от российских обстрелов погибли четверо гражданских
мать и дочь, убитые россией 15 апреля в херсоне

В течение 15 апреля из-за обстрелов России погибли 4 украинских гражданских.

Источник: Military Media Center

Детали: Еще 16 гражданских ранены из-за обстрелов.

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По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.

Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА, тактическая авиация) осуществлены обстрелы 97 населенных пунктов, подтверждено поражение 60 объектов инфраструктуры.

Что предшествовало: Россияне 15 апреля обстреляли Херсон, погибли две женщины - мать и дочь.

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Темы: война
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