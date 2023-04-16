Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: хвалили військову співпрацю

Президент РФ Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради КНР, міністром оборони країни Лі Шанфу.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відео в телеграм-каналі Кремля, ТАСС, Інтерфакс

Деталі: Під час зустрічі Путін заявив, що нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно, а відносини РФ і Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств.

Пряма мова Путіна: "Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств".

Більше деталей: Путін зазначив, що Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання. За його словами, військове співробітництво РФ і Китаю - один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн.

Міністр оборони КНР зі свого боку заявив, що співпраця Китаю і Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки.

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"Останнім часом співпраця Росії та Китаю у військовій і військово-технічній галузях розвивається дуже добре, це робить великий внесок у забезпечення безпеки глобальної та регіональної", - сказав він.

Лі Шанфу підкреслив, що Росія стала першою країною його відвідин після того, як його призначили на посаду міністра оборони Китаю.

"Це мій перший закордонний візит, я спеціально вибрав для цього Росію, для того щоб підкреслити особливий характер і стратегічне значення наших двосторонніх відносин", - сказав він.

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