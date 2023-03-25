Зеленський повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції
Субота, 25 березня 2023, 11:18
Президент Володимир Зеленський повідомив, що дав сигнал дипломатичними каналами про бажання поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю японському виданню Yomiuri
Пряма мова Зеленського: "Я не отримав від Китаю пропозиції бути посередником. Я не отримував пропозиції зустрітися.
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Я також, дипломатичними каналами, дав прямий сигнал, що я хочу поговорити з лідером Китаю".
Деталі: Зеленський висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, яка закликає до припинення вогню і мирних переговорів між Росією і Україною, заявивши, що "повага до суверенітету і територіальної цілісності" повинна стояти на першому місці.
Передісторія:
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- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.
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