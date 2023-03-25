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Зеленський повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 11:18
Зеленський повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дав сигнал дипломатичними каналами про бажання поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю японському виданню Yomiuri

Пряма мова Зеленського: "Я не отримав від Китаю пропозиції бути посередником. Я не отримував пропозиції зустрітися.

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Я також, дипломатичними каналами, дав прямий сигнал, що я хочу поговорити з лідером Китаю".

Деталі: Зеленський висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, яка закликає до припинення вогню і мирних переговорів між Росією і Україною, заявивши, що "повага до суверенітету і територіальної цілісності" повинна стояти на першому місці.

Передісторія:

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  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
  • Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Теми: ЗеленськийКитайвійна
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