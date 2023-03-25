Зеленський повідомив про бажання говорити з Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дав сигнал дипломатичними каналами про бажання поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю японському виданню Yomiuri

Пряма мова Зеленського: "Я не отримав від Китаю пропозиції бути посередником. Я не отримував пропозиції зустрітися.

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Я також, дипломатичними каналами, дав прямий сигнал, що я хочу поговорити з лідером Китаю".

Деталі: Зеленський висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, яка закликає до припинення вогню і мирних переговорів між Росією і Україною, заявивши, що "повага до суверенітету і територіальної цілісності" повинна стояти на першому місці.



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