Путин встретился с министром обороны Китая: хвалили военное сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, видео в телеграм-канале Кремля, ТАСС, Интерфакс
Детали: Во время встречи Путин заявил, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно, а отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.
Прямая речь Путина: "Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств".
Больше деталей: Путин отметил, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. По его словам, военное сотрудничество РФ и Китая — одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран.
Мнистр обороны КНР в свою очередь заявил, что сотрудничество Китая и России развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.
"В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной", - сказал он.
Ли Шанфу подчеркнул, что Россия стала первой страной его посещения после того, как он был назначен на должность министра обороны Китая.
"Это мой первый зарубежный визит, я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - сказал он.
Предыстория:
- 20-22 марта лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
- В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.
- После этого президент Владимир Зеленский заявил, что сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения.