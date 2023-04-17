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Резніков вибачився за порівняння втрат України й жертв у Туреччині

Катерина ТищенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 10:55
Резніков вибачився за порівняння втрат України й жертв у Туреччині
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вибачився за свої слова про те, що втрати Україні у війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Джерело: Резніков у Twitter

Дослівно: "Щиро вибачаюся перед усіма в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів.

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Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню незмінну підтримку і тверду позицію щодо Криму від початку російського вторгнення".

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.

"Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині", - сказав він.

Підтверджена кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів 6 лютого перевищує 50 тисяч осіб.

Теми: РезніковТуреччинавійна
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