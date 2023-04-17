Резніков вибачився за порівняння втрат України й жертв у Туреччині

Міністр оборони Олексій Резніков вибачився за свої слова про те, що втрати Україні у війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Джерело: Резніков у Twitter

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.

I… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023

Дослівно: "Щиро вибачаюся перед усіма в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів.

Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню незмінну підтримку і тверду позицію щодо Криму від початку російського вторгнення".

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Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.

"Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині", - сказав він.

Підтверджена кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів 6 лютого перевищує 50 тисяч осіб.